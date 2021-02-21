Российские гимнастки выиграли четыре вида из шести на московском этапе «Гран-при»

Россиянки одержали победы в четырех дисциплинах на этапе «Гран-при» по художественной гимнастике в Москве.

Дина Аверина победила в упражнениях с мячом и лентой. Ее сестра Арина Аверина победила в упражнениях с обручем. Еще одну победу россиянки одержали в групповых упражнениях с пятью мячами.

Москва

«Гран-при»

Булавы

1. Боряна Калейн (Болгария) — 27,650

2. Арина Аверина (Россия) — 27,200

3. Дина Аверина (Россия) — 26,800

Обруч

1. Арина Аверина (Россия) — 27,350

2. Дина Аверина (Россия) — 26,700

3. Боряна Калейн (Болгария) — 26,000

Мяч

1. Дина Аверина (Россия) — 28,900

2. Арина Аверина (Россия) — 28,350

3. Боряна Калейн — 27,100

Лента

1. Дина Аверина (Россия) — 24,750

2. Боряна Калейн (Болгария) — 23,400

3. Екатерина Веденеева (Словения) — 22,050...

5. Арина Аверина (Россия) — 21,150

Пять мячей

1. Россия — 43,350

2. Белоруссия — 37,450

3. Узбекистан — 35,700

3 обруча + 2 пары булав

1. Белоруссия — 36,100

2. Россия — 35,550

3. Эстония — 33,100