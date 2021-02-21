Российские гимнастки выиграли четыре вида из шести на московском этапе «Гран-при»
Россиянки одержали победы в четырех дисциплинах на этапе «Гран-при» по художественной гимнастике в Москве.
Дина Аверина победила в упражнениях с мячом и лентой. Ее сестра Арина Аверина победила в упражнениях с обручем. Еще одну победу россиянки одержали в групповых упражнениях с пятью мячами.
Москва
«Гран-при»
Булавы
1. Боряна Калейн (Болгария) — 27,650
2. Арина Аверина (Россия) — 27,200
3. Дина Аверина (Россия) — 26,800
Обруч
1. Арина Аверина (Россия) — 27,350
2. Дина Аверина (Россия) — 26,700
3. Боряна Калейн (Болгария) — 26,000
Мяч
1. Дина Аверина (Россия) — 28,900
2. Арина Аверина (Россия) — 28,350
3. Боряна Калейн — 27,100
Лента
1. Дина Аверина (Россия) — 24,750
2. Боряна Калейн (Болгария) — 23,400
3. Екатерина Веденеева (Словения) — 22,050...
5. Арина Аверина (Россия) — 21,150
Пять мячей
1. Россия — 43,350
2. Белоруссия — 37,450
3. Узбекистан — 35,700
3 обруча + 2 пары булав
1. Белоруссия — 36,100
2. Россия — 35,550
3. Эстония — 33,100
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