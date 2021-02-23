Олимпийская чемпионка Севастьянова заявила, что не вышла бы замуж за бедного
11:13
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова заявила, что она не вышла бы замуж за мужчину, у которого нет денег.
Такой вопрос ей задал один из подписчиков в Instagarm.
«Нет», — ответила девшука в сториз.
На вопрос, почему она не вышла бы за бедного, Севастьянова сказала, что хочет для себя другого.
«Это очень сложный вопрос. Есть много достойных людей абсолютно разных профессий. Но все мы разные, и всем нужно разное. Я бы для себя и своих детей выбрала другое», — отметила спортсменка.
25-летняя Севастьянова объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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