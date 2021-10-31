Глава FIG заявил, что вопрос судейства в художественной гимнастике на Олимпиаде закрыт

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил, что исполком организаци не собирается возвращаться к вопросу о судействе на Олимпиаде в Токио.

«Сразу по окончании соревнований от российской команды поступило требование о перепроверке баллов. Мы это сделали и уже дали соответствующий ответ, больше мне ответить нечего», — приводит ТАСС слова Ватанабэ.

На Олимпиаде-2020 в Токио россиянка Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам, которая допустила ошибку в упражнениях с лентой. Российская сторона подала протест, который был отклонен. После этого президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обвинила судей в предвзятости, однако позднее FIG по итогам проверок всех компонентов сообщила, что судейство на Играх в Японии не было предвзятым.