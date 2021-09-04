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Олимпийская чемпионка Линой Ашрам пропустит чемпионат мира

13:49
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Израильская гимнастка Линой Ашрам пропустит чемпионат мира, сообщает ТАСС со ссылкой на Израильскую федерацию гимнастики.

«По профессиональным соображениям мы решили не участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике в этом году», — говорится в сообщении федерации.

Ашрам стала олимпийской чемпионкой на Играх-2020 в Токио. Российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей. Дина Аверина стала второй в многоборье, скандально проиграв Ашрам. Ее сестра Арина Аверина заняла четвертое место. Судейство вызвало волну критики.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12303501

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Сергей Разин все материалы автора

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