Олимпийская чемпионка Линой Ашрам пропустит чемпионат мира

Израильская гимнастка Линой Ашрам пропустит чемпионат мира, сообщает ТАСС со ссылкой на Израильскую федерацию гимнастики.

«По профессиональным соображениям мы решили не участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике в этом году», — говорится в сообщении федерации.

Ашрам стала олимпийской чемпионкой на Играх-2020 в Токио. Российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей. Дина Аверина стала второй в многоборье, скандально проиграв Ашрам. Ее сестра Арина Аверина заняла четвертое место. Судейство вызвало волну критики.