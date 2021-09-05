Россиянка Кузьмина будет переизбираться на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики

Россиянка Наталья Кузьмина будет переизбираться на должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG), сообщается на официальном сайте организации.

Помимо Кузьминой, на эту должность также баллотируется египтянка Ноха Абу Шабана.

На пост президента FIG претендуют Моринари Ватанабэ, который занимает эту должность с 2016 года, и президент Европейского гимнастического союза Фарид Гаибов из Азербайджана.

В выборах на должность вице-президента FIG будет участвовать россиянин Василий Титов, который занимает этот пост сейчас. Помимо него, на должность претендуют еще шесть человек, в том числе пятикратная олимпийская чемпионка Нелли Ким, которая представляет Белоруссию. По итогам выборов будут выбраны три вице-президента.

Бывший гимнаст Дмитрий Андреев является кандидатом в члены технического комитета FIG по мужской спортивной гимнастике, двукратная олимпийская чемпионка Любовь Андрианова выдвинула свою кандидатуру на выборы членов технического комитета по женской спортивной гимнастике. Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров баллотируется в члены технического комитета по прыжкам на батуте, Ирина Никитина будет участвовать в выборах в члены технического комитета по спортивной акробатике, а Владислав Оскнер — в выборах в члены технического комитета по спортивной аэробике.

Выборы состоятся на конгрессе FIG, который пройдет с 5 по 7 ноября 2021 года.