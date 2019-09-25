Российская гимнастка чистит зубы, держа щетку ногой. Видео

Российская гимнастка Лала Крамаренко продемонстрировала эффектный способ чистить зубы. 14-летняя спортсменка может делать это, держа щетку ногой.

— В три года я уже сидела на шпагате. В спорте взрослая, а в жизни еще маленькая, — сказала Крамаренко.

Сейчас гимнастка готовится к сезону на взрослом уровне, на юниорском уровне она уже стала чемпионкой мира.