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Российская гимнастка чистит зубы, держа щетку ногой. Видео

13:42

Российская гимнастка Лала Крамаренко продемонстрировала эффектный способ чистить зубы. 14-летняя спортсменка может делать это, держа щетку ногой.

— В три года я уже сидела на шпагате. В спорте взрослая, а в жизни еще маленькая, — сказала Крамаренко.

Сейчас гимнастка готовится к сезону на взрослом уровне, на юниорском уровне она уже стала чемпионкой мира.

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