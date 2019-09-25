Российская гимнастка чистит зубы, держа щетку ногой. Видео
13:42
Российская гимнастка Лала Крамаренко продемонстрировала эффектный способ чистить зубы. 14-летняя спортсменка может делать это, держа щетку ногой.
— В три года я уже сидела на шпагате. В спорте взрослая, а в жизни еще маленькая, — сказала Крамаренко.
Сейчас гимнастка готовится к сезону на взрослом уровне, на юниорском уровне она уже стала чемпионкой мира.
Знакомьтесь: восходящая звезда российской гимнастики Лала Крамаренко, чемпионка мира среди юниоров и... очень гибкая девушка, умеющая чистить зубы ногой!— Олимпийские игры (@Olympic) September 25, 2019
Посмотреть историю Лалы полностью можно на @olympicchannel ? https://t.co/KkNg1TouC9 pic.twitter.com/rhoky6MtgJ
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