Арина Аверина заняла третье место на турнире «Хрустальная роза» в Минске

Читать «СЭ» в

Российская гимнастка Арина Аверина заняла третье место на соревнованиях «Хрустальная роза» в Минске. Турнир пройдет до 24 июля.

Соотечественника Анна Попова выиграла золото в категории юниорки 2007-2009 годов рождения.

Помимо этого, сборная России заняла первое место в командном многоборье.

Художественная гимнастка. Турнир Хрустальная Роза

Личное многоборье

Юниорки, 2007-2009 годов рождения

1. Анна Попова (Россия)

2. Мария Борисова (Россия)

3. Алина Речкина (Белоруссия)

Сеньорки

1. Алина Горносько (Белоруссия)

2. Лала Крамаренко (Россия)

3. Арина Аверина (Россия)

Командное многоборье

1. Россия-1 (Дина и Арина Аверины, Анна Попова, Мария Борисова) — 538,8

2. Белоруссия-1 (Алина Горносько, Анастасия Салос, Дарья Грохотова, Алина Речкина) — 531,45

3. Россия-2 (Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова, Диана Чугунихина, Ева Калинина) — 519,25