Крамаренко заняла второе место на турнире «Хрустальная роза» в упражнении с обручем

Российская гимнастка Лала Крамаренко заняла второе место на международном турнире «Хрустальная роза» в упражнении с обручем в Минске.

Первое место на турнире заняла белорусская спортсменка Анастасия Салос, набравшая 36,50 балла. Крамаренко уступила победительнице 0,05 балла. Третье место на международных соревнованиях заняла представительница Белоруссии Алина Горносько (35,20 балла). Россиянка Арина Аверина стала шестой на турнире (30,00 балла).

24 июля на турнире «Хрустальная роза» также пройдут финалы упражнений с мячом, булавами и лентой.

Турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза» в Минске проходит с 22 по 24 июля.