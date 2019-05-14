Пять юных гимнастов получили ожоги глаз на тренировке в Красноярске

Следователи выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пять воспитанников Центра спортивного развития в Красноярске получили ожоги глаз во время тренировки. Об этом сообщила официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская. По ее данным, возраст пострадавших от пяти до восьми лет.

- По предварительным данным, 27 апреля 2019 года тренер, проводя занятия с детьми по художественной гимнастике в помещении зала дзюдо МБОУ СШ №45, по не установленной на данный момент причине вместе с освещением включила бактерицидные лампы, в результате чего пятеро детей получили ожоги глаз, - цитирует "РИА Новости" Шаманскую.

По данному факту начата процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По словам источника в медучреждении, куда обращались пострадавшие, здоровью детей ничего не угрожает.