Ирина Винер-Усманова объяснила необходимость изменений в художественной гимнастике

Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) опубликовала открытое письмо исполкома и президента организации, главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой об изменениях, которые внесены в программу художественной гимнастики.

«Более четверти века композиции российских гимнасток являлись победными и были удостоены золотых медалей на мировом помосте. На с каждым олимпийским циклом правила соревнований претерпевали изменения, которые нарушили естественный и прогрессивный вектор развития вида спорта, рожденного в нашей стране, в Ленинграде.

Основным содержанием этого вида спорта являются специфические элементы тела, предмета. К сожалению, из правил соревнований исключен целый ряд зрелищных, интересных элементов, а многие были понижены в стоимости. То есть содержание художественной гимнастики, которое обогащалось десятки лет, было ограничено до такой степени, что композиции спортсменок стали состоять из однообразных элементов и походить одна на другую.

Возможность демонстрировать уникальные элементы свелись к минимум. Кроме того, понизить требования к качестве технического и артистического выполнения соревновательных программ, чтобы победителями становились спортсменки из других страны, уровень подготовленности которых был намного ниже, чем у российских гимнасток», — говорится в заявлении.

Также в ВФХГ отметили, что организация неоднократно обращалась в Международную федерацию гимнастики (FIG) с предложение адекватной оценки стоимости элементов и поощрения разнообразия элементов в правилах соревнований.

«После 2008 года содержание художественной гимнастики искуственно «обеднялось» благодаря политики FIG и их желанию видеть на пьедестале почета гимнасток из других стран, даже если их уровень подготовленности гораздо ниже, чем у российских спортсменок. И нам с большим трудом приходилось искать интересные моменты, чтобы победить. Но, к сожалению, на Олимпийских играх в Токио наши блестящие гимнастки Дина Аверина и Арина Аверина, безоговорочно выиграв, соревнования, все-таки были смещены со своих законных мест из-за возможности судей манипулировать международными правилами соревнований. Поэтому, в создавшихся условиях, мы тренеры, решили снова начать работать творчески и всеобъемлюще. Это значит, что мы должны дать возможность демократично составлять программы для наших гимнасток.

Если гимнастка может выполнять сложные элементы совершенно разнообразно, то они должны иметь ценность. Тогда как сейчас все программы в современной художественной гимнастике одинаковые. К сожалению, олимпийские девиз «Быстрее, выше сильнее!» в художественной гимнастике давно неактуален. Наши гимнастки вынуждены делать неинтересные элементы, потому что они необоснованно имеют высокую стоимость. Эти элементы могут делать многие», — заявили в ВФХГ.

Также в федерации сообщили, что, проанализировав все элементы и адекватно определив их истинную ценность, было принято решение, что гимнастки могут выполнять любые элементы из представленных в правилах соревнований.

«Новые правила направлены на разнообразие и реализацию возможностей каждой гимнастки. Это даст возможность избежать травм, выбирая элементы, которые может выполнять гимнастка согласно своим генетическим заложенным качествам и уровню подготовленности.

Любая гимнастка может выступать по программе, которая существует. Нормальными могут быть только баллы. Спортсменка в 13 лет может показывать прекрасные результаты, выполняя уникальные программы, соревноваться со взрослыми гимнастками, а в 16-17 лет уже не показать подобного результата.

Нам необходимо создавать свою систему правил для прогрессивного развития художественной гимнастики, чтобы она впоследствии стала основной для международных правил соревнований», — отметили в ВФХГ.

Напомним, что 7 марта FIG запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях.