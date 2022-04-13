Канаева высказалась о мотивации сестер Авериных из-за отстранения России от международных соревнований

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева высказалась о пропуске гимнастками Диной и Ариной Авериными международных соревнований.

«Если они остались, значит, у них есть желание показать еще что-то новое. А когда есть желание, то работа не в тягость, а только в удовольствие. Я, безусловно, уважаю Дину и Арину, но не только им тяжело. В сборной много гимнасток, которые сейчас могли бы показывать высокие результаты. Это и Лала Крамаренко, и Мария Победушкина, и другие интересные и талантливые девочки», – цитирует Канаеву RT.

В феврале Международный олимпийский комитет дал рекомендацию спортивным федерациям не допускать российских спортсменов для участия в международных соревнованиях под своей эгидой.