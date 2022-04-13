Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 21:05

Канаева высказалась о мотивации сестер Авериных из-за отстранения России от международных соревнований

Читать «СЭ» в

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева высказалась о пропуске гимнастками Диной и Ариной Авериными международных соревнований.

«Если они остались, значит, у них есть желание показать еще что-то новое. А когда есть желание, то работа не в тягость, а только в удовольствие. Я, безусловно, уважаю Дину и Арину, но не только им тяжело. В сборной много гимнасток, которые сейчас могли бы показывать высокие результаты. Это и Лала Крамаренко, и Мария Победушкина, и другие интересные и талантливые девочки», – цитирует Канаеву RT.

В феврале Международный олимпийский комитет дал рекомендацию спортивным федерациям не допускать российских спортсменов для участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/990045-kanaeva-syostry-averiny-karera
Арина Аверина
Дина Аверина
Евгения Канаева
Художественная гимнастика
0
Читайте также
Привычки: как сформировать полезные и избавиться от вредных
25 облучений, перелом, воспоминания о смерти жены, ночные визиты в больницу втайне от футболистов. Как главный тренер сборной Голландии сражается с раком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава ФСГР рассказал об иске в CAS от Федерации художественной гимнастики России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости