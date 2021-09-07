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Немов — о снятии Израиля с ЧМ: «Думаю, что люди отдыхают и восстанавливаются»

15:26
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Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал решение сборной Израиля по художественной гимнастике сняться с чемпионата мира-2021 в Японии.

«Не могу сказать, какова причина, но подразумеваю, что после Олимпийских игр каждому спортсмену где-то полгода надо восстанавливаться и реабилитироваться после физических и психологических нагрузок, — приводит слова Немова «Газета.Ru». — Поэтому я думаю, что люди отдыхают и восстанавливаются.

Не думаю, что они испугались. Мы же не воюем, мы, наоборот, на дружбу нацелены. Чего там пугаться, не могу понять. Это больше восстановительный процесс у спортсменов идет. Сейчас не так важен чемпионат мира, как Олимпийские игры. И вы сами понимаете, что чемпионат мира проходит раз в год, а Олимпиада — раз в четыре года. Поэтому она ценнее всегда".

ЧМ-2021 по художественной гимнастике должен пройти с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/09/07/n_16495454.shtml

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Екатерина Савостина все материалы автора

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