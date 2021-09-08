Винер-Усманова заявила об отзыве кандидатуры Кузьминой на пост главы техкома FIG

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила, что Наталья Кузьмина покинет пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике.

На конгрессе FIG, который пройдет с 5 по 7 ноября в Анталье, состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и техкомов.

«Мы ее (Кузьмину) выдвинули, но теперь отзываем. Замены тоже не будет. Лучше вообще не иметь представителя от России, чем человека, который нарушает все нормы и правила», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Отметим, помимо Кузьминой, на эту должность также баллотируется египтянка Ноха Абу Шабана.