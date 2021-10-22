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Карасева пропустит чемпионат мира по художественной гимнастике из-за травмы

22 октября, 11:24

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова сообщила, что Ольга Карасева пропустит чемпионат мира из-за травмы.

«В составе команды есть одно изменение, получила травму Карасева. В одном упражнении встала Полина Орлова, в другом — Мария Толкачева. Они были в команде, но раньше делали по одному упражнению, а сейчас — по два. Теперь команда состоит из пяти человек», — приводит ТАСС слова Винер-Усмановой.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в Китакюсю (Япония). В состав сборной России в групповых упражнениях входят Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева, в индивидуальном первенстве выступят Арина и Дина Аверины.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12735297

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Иван Торопцев все материалы автора
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