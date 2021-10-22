Сестры Аверины сегодня вылетят на чемпионат мира по художественной гимнастике

Многократные чемпионки мира и Европы Арина и Дина Аверины в пятницу вылетят на чемпионат мира по художественной гимнастике. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

«Сегодня улетает команда в индивидуальных упражнениях, 25 октября — в групповых», — цитирует ТАСС Винер-Усманову.

В состав команды России на турнир включены сестры Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева (все — групповые упражнения).

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 27 по 31 октября.