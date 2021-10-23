В России пока не имеют соглашения на показ ЧМ по художественной гимнастике

Российские телевизионные компании на данный момент не заключили соглашение на показ чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Японии. Об этом сообщил директор по маркетингу и коммуникациям Международной федерации гимнастики Оливье Стребель.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 27 по 31 октября.

«До сих пор ни с какими российскими вещателями не было достигнуто соглашения по чемпионатам мира по спортивной и художественной гимнастике в Японии», — цитирует ТАСС Стребель.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Китакюсю с 18 по 24 октября. Первой обладательницей золотой медали турнира стала россиянка Ангелина Мельникова, победившая в личном многоборье.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала полным безобразием отсутствие трансляций соревнований на отечественном ТВ.