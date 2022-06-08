Ирина Винер-Усманова рассказала, как санкции могут помочь России

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова прокомментировала санкции против российских «художниц» и рассказала о их положительном влиянии на гимнастику.

— Я хочу, чтобы все санкции, которые против нас ввели, только помогли России. Мы хотим пригласить к нам всю Россию, чтобы они узнали своих лидеров. 150 детей выступали, и все они были счастливы, что попали на такой кубок России, — сказала Винер-Усманова.

— Насколько вам интересно смотреть международные соревнования, где мы не принимаем участия?

— Я вообще не смотрю, мне это неинтересно. Я посмотрела одно упражнение оттуда гимнастки, которая заняла первое место, больше я не подхожу к телевизору. Очень много грязи, никакой хореографии, меня эта программа не устраивает. К сожалению, у нас девочки-сеньоры не делают ничего нового, их добили. Надежда у нас на малышей, которым сейчас 12-13 лет.

В науке есть такой термин «материнский инстинкт самосохранения», у нас в 14 лет дети бросаются делать очень интересные элементы, они не приносят ничего плохого, только хорошее. Так выступала Алина Кабаева, так выступала Юлия Барсукова, Ира Чащина. Когда гимнастки вырастают, то уже боятся делать какие-то сложные элементы. Нам в этом смысле санкции помогли, когда-то же они закончатся, если не кончится художественная гимнастика (смеется).