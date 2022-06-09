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Сегодня, 15:28

В Сочи состоялся тренировочный сбор, организованный Благотворительным фондом Алины Кабаевой

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Десятки детей из разных регионов России посетили тренировочный сбор в Сочи с участием олимпийских чемпионов. Такую возможность юные спортсмены получили благодаря успешным выступлениям на фестивале художественной гимнастики «Алина».

Легендарная олимпийская чемпионка Алина Кабаева лично вручила детям подарки и памятные медали.

«Каждому хочу пожелать не сдаваться, достигать своих целей, не опускать руки! Вы все чемпионы — вы встаете рано, приходите в зал, несмотря на то, что бывает в жизни, но вы занимаетесь спортом. У вас дисциплина с малых лет, и поверьте мне — у вас всё получится!» — сказала Кабаева.

Звезда художественной гимнастики призналась, что все запланированные мероприятия прошли очень успешно и это только начало.

Отмечается, что сборы завершились пенной вечеринкой и праздничным тортом для всех участников.

Алина Кабаева
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