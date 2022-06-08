Винер-Усманова — об Играх в Токио: «На Олимпиаде лентой Дину убрали с ее законного места»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова объяснила, почему Дина Аверина не выиграла Олимпийские игры-2020 в Токио и почему гимнастке принципиально выигрывать упражнение с лентой.

— Дина сегодня выиграла ленту. Лента для нее — это очень принципиально, потому что на Олимпийских играх именно лентой ее убрали с законного места. Поэтому она всегда должна выигрывать ленту. Арина сегодня выиграла три вида, я очень довольна этими двумя девочками. Многие не верили, что они вернутся и будут опять звездами. Но, слава богу, все получилось так, как получилось. Они повзрослели, стали настоящими взрослыми девушками-«художницами». Мне очень приятно, что они работают по-взрослому, что у них горят глаза, и они очень мотивированы, , — сказала Винер-Усманова.

На Олимпиаде-2020 в Токио Дина Аверина завоевала серебро, проиграв золото израильтянке Линой Ашрам.