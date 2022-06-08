Винер-Усманова — о выступлении Авериных в Москве: «Две сестры рвали друг друга на куски»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление сестер Дины и Арины Авериных на соревнованиях «Кубок сильнейших» в Москве. Аверины выступали по правилам международным правилам.

— Две Аверины просто соревновались, две сестры рвали друг друга на куски (смеется). Они очень любит друг друга, внимательно провожали, но соревновались очень жестко. Вчера в многоборье Арина шла на первом месте после трех видов, но Дина есть Дина. Когда она выходила, я ей сказала: «Арину знаешь? А Дину видела когда-нибудь?» Она: «Да». Я отвечаю: «Я тоже видела, значит, знаем, о чем говорим. Так что выйди и сделай так, как делает Дина». Она вышла и в последнем виде выиграла у сестры, — сказала Винер-Усманова.

7 июня победу в личном многоборье «Кубка сильнейших» одержала Дина Аверина, набрав 140,35 балла. Арина Аверина стала второй (140,10).