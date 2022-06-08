Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 12:27

Арина Аверина выиграла первый этап «Кубка сильнейших» в упражнении с обручем

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Арина Аверина.
Фото Reuters

Россиянка Арина Аверина выиграла золото в упражнении с обручем на первом этапе международного турнира по художественной гимнастике «Кубок сильнейших».

Арина Аверина набрала 37,15 балла. Второе место заняла Дина Аверина (36,30). Третьей стала Есмина Рахимова из Узбекистана (32,55).

23-летняя гимнастка является пятикратной чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой Европы. Соревнования проходят в Москве и закончатся сегодня, 8 июня.

Арина Аверина
Дина Аверина
0
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
Федотов почти в ЦСКА, с Языджи почти договорились. Что сейчас происходит в стане московских армейцев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дина Аверина выиграла первый этап «Кубка сильнейших» в личном многоборье
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости