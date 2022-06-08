Арина Аверина выиграла первый этап «Кубка сильнейших» в упражнении с обручем

Россиянка Арина Аверина выиграла золото в упражнении с обручем на первом этапе международного турнира по художественной гимнастике «Кубок сильнейших».

Арина Аверина набрала 37,15 балла. Второе место заняла Дина Аверина (36,30). Третьей стала Есмина Рахимова из Узбекистана (32,55).

23-летняя гимнастка является пятикратной чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой Европы. Соревнования проходят в Москве и закончатся сегодня, 8 июня.