«Беспозвоночная». Гимнастка Солдатова удивила подписчиков своей растяжкой
Российская гимнастка Солдатова похвасталась своей растяжкой на видео
22 октября, 09:27
Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала очередной пост в Instagram. 23-летняя спортсменка продемонстрировала свою растяжку.
«Видео с прошлого карантина. Развлекались как могли. Неужели снова», — подписано видео.
«Беспозвоночная», — отреагировал один из подписчиков Солдатовой в комментариях.
Напомним, в России в связи с тяжелой коронавирусной ситуацией объявлены нерабочие дни.
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.
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