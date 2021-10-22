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«Беспозвоночная». Гимнастка Солдатова удивила подписчиков своей растяжкой

Российская гимнастка Солдатова похвасталась своей растяжкой на видео
22 октября, 09:27
Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала очередной пост в Instagram. 23-летняя спортсменка продемонстрировала свою растяжку.

«Видео с прошлого карантина. Развлекались как могли. Неужели снова», — подписано видео.

«Беспозвоночная», — отреагировал один из подписчиков Солдатовой в комментариях.

Напомним, в России в связи с тяжелой коронавирусной ситуацией объявлены нерабочие дни.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.

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Роман Шишов все материалы автора
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