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Сегодня, 09:00

Лучший российский синхронист высказался в поддержку мужской художественной гимнастики

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Четырехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы в синхронном плавании Александр Мальцев в интервью «СЭ» поделился мнением о мужской художественной гимнастике.

«Лично я со спортсменами не знаком, но знаю, что в Испании мужчины выступают в художественной гимнастике. Они даже следят за мной, один спортсмен очень высокого уровня писал мне. Его восхитили нашими программами из микст-дуэтов, и он затем сделал какую-то свою программу по схожей тематике.

Я поддерживаю их движение по продвижению мужской художественной гимнастики, признанию полноценным самостоятельным видом спорта. Опять же, должно быть равенство возможностей — вне зависимости от пола», — сказал Мальцев.

 
Александр Мальцев (справа) и&nbsp;Дарина Валитова. «Если мы хотим равенства полов, то нельзя допускать перекоса в какую-то сторону». Наш синхронист Мальцев недоволен гендерной политикой МОК

На Играх БРИКС Александр выиграл уже три «золотые» медали, две в мужском соло и одну в микст-дуэте.

Александр Мальцев (синхронное плавание)
Синхронное плавание
Художественная гимнастика
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