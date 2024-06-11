Судья турнира Evgenia Cup: «Мне сказали: «Уберите ваши оценки — это член сборной России»

Одна из судей международного турнира по художественной гимнастике Evgenia Cup на правах анонимности заявила, что столкнулась с давлением, после того как поставила сбавку члену сборной России.

«Сегодня я поставила сбавку девочке, которая находится в сборной России, за то, что она не замкнула кольцо шагом прогнувшись. Ведь это является базовым условием для того, чтобы элемент был засчитан. Она просто прогнулась, но головой не коснулась ничего. По крайней мере я не увидела касания.

В защиту своей позиции мне сказали: «Уберите ваши оценки, не позорьтесь» и «Это член сборной России, у нее не может быть таких сбавок». В итоге мою сбавку не изменили. Но меня серьезно беспокоит судьба сборной России в системе, где в спорных ситуациях нет места поиску истины, а есть только борьба авторитетов между спорящими», — цитирует судью Telegram-канал «Больше, чем жизнь...».

Турнир Evgenia Cup прошел с 7 по 8 июня в Омске. В соревнованиях имени Евгении Канаевой приняли участие спортсменки из 10 стран. Многоборье в отсутствие Лалы Крамаренко выиграла Диана Чугунихина.