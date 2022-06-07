Дина Аверина выиграла первый этап «Кубка сильнейших» в личном многоборье

Россиянка Дина Аверина выиграла первый этап международного турнира по художественной гимнастике «Кубок Сильнейших» в личном многоборье.

Результат Дины Авериной, по итогам четырех выполненных упражнений, которые оценивались по правилам Международной федерации гимнастики (FIG), составил 140,35 балла.

Второе место заняла Арина Аверина (140,10). Тройку лучших замкнула Мила Буторина из Узбекистана (125,54).

«Кубок Сильнейших» проходит в Москве во Дворце Ирины Винер-Усмановой с 5 по 8 июня.