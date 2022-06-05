Дина Аверина рассказала о замещении международных стартов внутренними

Российская гимнастка Дина Аверина рассказала о том, как проходит тренировочный и соревновательный режим в условиях международных санкций и ответила на вопрос о значении конкуренции с гимнастками из Белоруссии.

«Помогает ли конкуренция с Беларусью? Мне кажется, что у нас в России Ирина Александровна прежде всего двигает наш спорт вперед и весь этот процесс замещения иностранных соревнований внутренними. Она придумала свои правила, проводит соревнования практически каждую неделю. Но мы пока что по ним еще не выступали, сравнить не можем.

В Дубае соревновались по правилам FIG, в Красноярске до этого тоже по классическим правилам. А вот завтра выступление на турнире уже по правилам Ирины Александровны, и мы в предвкушении. Не знаем даже, чего и ожидать», — сказала Дина Аверина.

Отметим, что на турнире в Дубае Дина и Арина Аверины уступили гимнасткам из Белоруссии.