Арина Аверина уронила булаву во время выступления в финале личного многоборья на ЧМ в Японии

Российская гимнастка Арина Аверина допустила ошибку во время выступления с булавами в финале личного многоборья на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

Россиянка не смогла поймать одну булаву левой рукой после того, как подбросила ее в воздух.

Арина Аверина уронила булаву во время выступления в финале личного многоборья на чемпионате мира в Японии. Фото Скриншот эфира «Матч ТВ»

Арина Аверина уронила булаву во время выступления в финале личного многоборья на чемпионате мира в Японии. Фото Скриншот эфира «Матч ТВ»

За выступление с булавами Арина Аверина получила 27,450 балла, россиянка занимает промежуточное третье место в общем зачете, у нее 103,200 балла по итогам четырех дисциплин. На первом месте идет ее сестра Дина, у которой 108,400 балла, на второй строчке — Алина Горносько из Белоруссии (105,300).