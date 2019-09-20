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Дина Аверина стала абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике

19:46
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Российская спортсменка Дина Аверина победила в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Азербайджане. Она набрала 91,400 балла и опередила свою сестру Арину Аверину, которая заняла 2-е место.

Дина Аверина в третий раз в карьере завоевала эту награду.

Соревнования завершатся 22 сентября. Дина Аверина завоевала золотые медали в упражнениях с лентой, мячом и булавами, а также в командном турнире. В активе Арины Авериной серебро в упражнениях с мячом и командное золото.

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