Лала Крамаренко заняла второе место в упражнении с мячом на Играх СНГ

Белорусская гимнастка Алина Горносько завоевала золотую медаль в упражнениях с мячом на Играх СНГ в Минске. Она набрала 36,8 балла. Второй стала россиянка Лала Крамаренко, набравшая 35 баллов. Белоруска Елизавета Зорькина заняла третью строчку.

Художественная гимнастика. II Игры СНГ, Минск. Отдельные виды, мяч

1. Алина Горносько (Белоруссия) — 36,8 балла

2. Лала Крамаренко (Россия) — 35,0

3. Елизавета Зорькина (Белоруссия) — 34,15

4. Анна Попова (Россия) — 33,7

5. Милана Парфилова (Казахстан) — 32,85

6. Эрика Жайлауова (Казахстан) — 32,45

7. Камилла Сеидзаде (Азербайджан) — 31,0

8. Вилана Савадян (Узбекистан) — 30,35

Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Белоруссии.