Путин поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате мира
10:21
Президент России Владимир Путин поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате мира в японском Китакюсю.
«От души поздравляю вас с победой. В групповых упражнениях в многоборье вам не было равных, вы покорили зрителей великолепным мастерством, грацией и обаянием, в противостоянии с сильными соперницами заслуженно стали чемпионками мира. Желаю вам новых спортивных успехов и всего наилучшего», — говорится в сообщении Путина.
Дина Аверина одержала победу на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами. Второе место заняла сестра Дины Арина Аверина. Бронзу завоевала белоруска Анастасия Салос.
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