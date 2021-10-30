Президент России Владимир Путин поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате мира в японском Китакюсю.

«От души поздравляю вас с победой. В групповых упражнениях в многоборье вам не было равных, вы покорили зрителей великолепным мастерством, грацией и обаянием, в противостоянии с сильными соперницами заслуженно стали чемпионками мира. Желаю вам новых спортивных успехов и всего наилучшего», — говорится в сообщении Путина.

Дина Аверина одержала победу на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами. Второе место заняла сестра Дины Арина Аверина. Бронзу завоевала белоруска Анастасия Салос.