Анастасия Шишмакова: «Есть секреты, которые нам помогли»

Анастасия Шишмакова, выигравшая золото чемпионата мира-2019 в групповом многоборье в составе сборной России на ЧМ-2019 в Баку, рассказала, как команда сумела настроиться на второй вид программы, упражнения с мячами, после не самого удачного первого.

— Мы согласны с Ириной Александровной Винер, что бросание предметов на пустое место — самое сложное в нашей программе, — сказала Шишмакова. — И конечно, все решает скорость.

— Как настраивались на второй вид?

— Нужно было успокоиться, спасибо нашему капитану (Марии Толкачевой, — Прим. «СЭ»). Она всегда находит нужные слова и поддерживает нас. Как и Ирина Александровна. В общем, есть секреты, которые нам помогли. (Антон Бабошин)

Сборная России выиграла золото ЧМ в Баку в групповом многоборье