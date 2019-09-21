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Сборная России выиграла золото ЧМ в Баку в групповом многоборье

17:47

Сборная России выиграла золото чемпионата мира в Баку в групповом многоборье.

Россиянки по сумме двух видов (упражнений с пятью мячами, а также упражнений с тремя обручами и двумя парами булав) набрали 58,700 балла.

Второй стал команда Японии (58,200 балла), бронза у сборной Болгарии (58,000 балла).

В составе сборной России выступают Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Евгения Леванова и Анжелика Стубайло.

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