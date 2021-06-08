Губайдуллина и Баташова стали вторыми в эстафете на ЧМ

Россиянки Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова в Каире завоевали серебряные медали в первом виде программы ЧМ — эстафете. Первая победа турнира досталась дуэту из Белоруссии Ирине Просенцовой и Ольге Силкиной. Из-за санкций МОК россиянки выступают под названием RMPF (Федерация современного пятиборья России).

В плавание россиянки заняли первое место, в фехтовании стали третьими (23 победы, 17 поражений), отступив на третью строчку по сумме двух видов программы. В верховой езде они допустил одну ошибку, что позволило им переместиться перед лазер-раном на второе место. Впереди в 19 секундах была только сборная Белоруссии. Занимавшие третье место кореянки проигрывали Баташовой и Губайдуллиной 10 секунд, украинки — 24 секунды, венгерки — 26 секунд.

Губайдуллина и Баташова сократили отрыв от лидеров, но настичь белорусских спортсменок не смогли, отстав от них на 12 секунд. Третьей стала сборная Венгрии, которую отделило от россиянок 40 секунд.

Чемпионат мира. Каир (Египет). Эстафета (женщины). 1. Белоруссия (Ирина Просенцова, Ольга Силкина) — 1395. 2. Россия (Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова) — 1383. 3. Венгрия (Рита Эрдеш, Шаролта Шимон) — 1343. 4. Мексика (Мариана Арсео, Тамара Вега) — 1310. 5. Корея (Ким Сехи, Ким Сунву) — 1300. 6. Украина (Ирина Бойченюк, Анастасия Чижова) — 1289.