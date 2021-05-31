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Тренер пятиборца Лесуна рассказал, почему спортсмен пропустит чемпионат мира и Олимпиаду в Токио

22:02
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Алексей Хапланов, тренер олимпийского чемпиона по современному пятиборью Александра Лесуна, рассказал, почему спортсмен не вошел в состав сборной России на чемпионат мира, который является квалификационным турниром на Олимпиаду в Токио.

«Да, ожидал, что Лесун не попадет в состав, потому что как бы мы ни хотели, как бы ни старались, ему было тяжело тренироваться. Коронавирус, который он перенес в декабре, к сожалению, до сих пор дает о себе знать. Сейчас у него проблемы с пульсом, хотя он похудел, у него лучший вес за семь лет. Лесун очень хотел поехать на чемпионат мира, но в такой ситуации он в тройку точно не попадет, а ехать просто статистом на чемпионат мира не стоит.

Хотим принять участие в чемпионате Европы, он у нас в стране проходит. Мы сейчас обследуемся. В принципе, он в средней форме: в плавании в неплохой форме, а вот в беге пока не можем перейти к достаточно серьезным нагрузкам, так как пульс очень большой уже на разминке. Если мы будем в той форме, которая позволит ему помочь команде своим результатом, и если он будет нужен и руководство решит его выставить, то мы с удовольствием примем участие в чемпионате Европы», - приводит слова Хапланова ТАСС.

Чемпионат Европы по современному пятиборью пройдет в Нижнем Новгороде с 4 по 12 июля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11521621

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