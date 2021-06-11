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Путин поздравил пятиборцев с победой в эстафете на чемпионате мира в Каире

11:17
Владимир Путин. Фото AFP
Владимир Путин. Фото AFP
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Президент России Владимир Путин поздравил пятиборцев Александра Лифанова и Максима Кузнецова, которые выиграли эстафету на чемпионате мира в Каире.

«От души поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире. Вы блестяще справились с поставленной задачей, показали настоящий спортивный характер, отличную подготовку и победный настрой. И конечно, искренние слова благодарности — вашим тренерам и наставникам, которые вместе с вами разделяют этот большой, заслуженный успех. Желаю новых достижений, удачи и всего самого доброго», — передает слова Путина Кремль.

В среду, 9 июня, спортсмены выиграли эстафету на чемпионате мира по современному пятиборью. По итогам соревнований россияне набрали 1491 очко.

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/events/president/letters/65782

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