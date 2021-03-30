Лукин подвел итоги своей работы на посту президента Паралимпийского комитета России

Сложивший во вторник полномочия президента Паралимпийского комитета России Владимир Лукин считает, что у него есть основания не стыдиться работы, проделанной за 25 лет.

«Решение совпадает по времени с 25-летним юбилеем моего пребывания в ПКР, и без преувеличения можно сказать, что за это время паралимпийское движение стало частью жизни нашей страны — позитивной частью. В стране узнали, что такое паралимпизм, в стране изменилось отношение к людям с инвалидностью вообще в связи с широкой популярностью спорта инвалидов, в чем сыграли положительную роль и многие журналисты. Думаю, есть основания не стыдиться за это время нашей работы», — сказал Лукин ТАСС.

Лукин во вторник на исполкоме ПКР сложил свои полномочия. Он возглавлял ПКР с 1997 года, в последний раз его переизбрали на четырехлетний срок в апреле 2018 года. Вместе с тем Лукин занимает пост заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Также свои посты покинули вице-президенты ПКР Борис Иванюженков, Рима Баталова и Олег Смолин.