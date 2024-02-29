Генсек Паралимпийского комитета Сербии: «На нас санкции никак не повлияли, а на Россию тем более»

Генеральный секретарь Паралимпийского комитета Сербии Боян Ячимович в разговоре с «СЭ» поддержал Россию после введения санкций в отношении российских спортсменов.

— То есть мы правильно поняли, что вы считаете, что российские спортсмены не заслужили всего этого?

— Никто этого не заслужил. Не знаю, какая сейчас ситуация в России, потому что в последний раз был у вас в стране в 2016 году. Все должно решаться на уровне мировых лидеров, а не на уровне спортсменов. Были санкции по отношению к Сербии и Боснии и Герцеговине. Это привело к смерти 17 детей. Они не позволяли им привозить кислород, который требовался в то время. Санкции точно не способ решения ситуации. На Сербию, которая не так богата ресурсами, это никак не повлияло, а на Россию тем более, не вижу эффекта или на любую другую страну, богатую ресурсами. Я бы хотел, чтобы политики были вовлечены в поиск мирного разрешения текущей ситуации, никак не связанного со спортсменами и всеми городскими жителями.

— Но в то же время есть пример Израиля, который не отстранен.

— И не только Израиль. Есть другие примеры, которые можно обсуждать. Это зависит от взглядов. Понимаю, что в некоторых странах политические мнения разнятся. Но я верю в то, что в мире будет единая система ценностей. Те, кто у власти, должны разрабатывать способы улучшения нашей планеты, как места, где мы живем.

— Считаете ли вы справедливым, что одни тогда участвуют в соревнованиях, а другие нет?

— Я против санкций. Все должны быть допущены до соревнований. Знаю, что это большая проблема в мире. Даже для матча между сборными Сербии и России. Я рассматриваю это взаимодействие, как помощь сербского народа по отношению к россиянам. Спорт — специфичная сфера, которая должна объединять людей. Плюс, карьера спортсмена не такая длинная... Во время конфликта многие жизни рушатся, нет смысла в том, чтобы разрушать еще большее количество жизней. Не слышал ни об одной ситуации, когда санкции помогли.

В сентябре 2023 года генассамблея МПК допустила российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.