Паралимпийский комитет России утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимну России на Паралимпиаде

Временно исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что на заседании исполкома организации фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром был утвержден в качестве замены гимну России на Паралимпиаде.

«Сегодня членами исполкома была утверждена композиция, которая станет альтернативой государственного гимна для российских спортсменов на летних и зимних Паралимпийских играх и чемпионатах мира.

В ближайшее время мы направим данную музыкальную композицию в Международный паралимпийский комитет на согласование», - цитирует ТАСС Рожкова.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах. В их честь не может звучать государственный гимн. Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил использовать вместо гимна песню «Катюша».