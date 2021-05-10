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Источник: у чемпионки Паралимпиады Ивановой украли 1,7 миллиона рублей

15:58

Чемпионку Паралимпийских игр Лондона-2012 легкоатлетку Елену Иванову обманули мошенники, сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, мошенники, воспользовавшись доверием спортсменки, украли у нее 1,7 миллиона рублей. Личность преступников неизвестна. Детали инцидента выясняются.

Иванова - чемпионка летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне в беге на 200 м, 100 м и в эстафете 4х100 м. Заслуженный мастер спорта России.

Дополнительная информация:

https://t.me/ENews112/8633

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