Источник: у чемпионки Паралимпиады Ивановой украли 1,7 миллиона рублей

Чемпионку Паралимпийских игр Лондона-2012 легкоатлетку Елену Иванову обманули мошенники, сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, мошенники, воспользовавшись доверием спортсменки, украли у нее 1,7 миллиона рублей. Личность преступников неизвестна. Детали инцидента выясняются.

Иванова - чемпионка летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне в беге на 200 м, 100 м и в эстафете 4х100 м. Заслуженный мастер спорта России.