Команда, тренер, легионер и открытие 2023 года: версия «СЭ»
«СЭ» назвал Романа Костомарова лучшим спортсменом 2023 года.
100 журналистов и колумнистов «СЭ» также определили команду года — это «Краснодар» (футбол), тренера — Владимир Ивич (футбол, «Краснодар»), легионера — Квинси Промес (футбол, «Спартак»), открытие — Мирра Андреева (теннис), разочарование — МОК и Томас Бах.
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Кто за кого
Руслан Абушкин. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Малком. Открытие: М.Андреева. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.
Артем Агапов. Команда: «Торпедо» (хоккей). Тренер: Федоров. Легионер: Малком. Открытие: «Краснодар» (футбол). Разочарование: формат Кубка России по футболу под РПЛ.
Виталий Айрапетов. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Федотов. Легионер: Гарре. Открытие: Салтыков. Разочарование: «Сочи» (футбол).
Константин Алексеев. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Кордоба. Открытие: Кривцов. Разочарование: Решения МОК и других международных организаций по отношению к российским спортсменам и федерациям.
Дарья Алексеева. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Бонгонда. Открытие: Дикиджи. Разочарование: Пиняев.
Максим Алланазаров. Команда: «Броук Бойз» (медиафутбол). Тренер: Ивич. Легионер: Вендел. Открытие: Салтыков. Разочарование: «Спартак» (футбол).
Илья Андреев. Команда: школа имени Абдулманапа Нурмагомедова. Тренер: Багандов. Легионер: Малком. Открытие: М.Андреева. Разочарование: дело Ивана Федотова.
Микеле Антонов. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Калешин. Легионер: Бальде. Открытие: «Акрон» (футбол). Разочарование: все слова Томаса Баха.
Ислам Бабаджанов. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Вендел. Открытие: М.Андреева. Разочарование: дело Ивана Федотова.
Антон Бабошин. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Семак. Легионер: Малком. Открытие: Салтыков. Разочарование: Абаскаль.
Валерия Баринова. Команда: «Крылья Советов» (футбол). Тренер: Осинькин. Легионер: Файзуллаев. Открытие: Салтыков. Разочарование: Абаскаль.
Дмитрий Барулев. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Адиев. Легионер: Вендел. Открытие: -. Разочарование: Марио Фернандес.
Сергей Баюшкин. Команда: «2DROTS» (медиафутбол). Тренер: Адиев. Легионер: Мойзес. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Евсеев.
Артем Белинин. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Кордоба. Открытие: Голенков. Разочарование: Бакаев.
Константин Белов. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Федотов. Легионер: Дуглас Сантос. Открытие: Личка. Разочарование: Слуцкий.
Марк Бессонов. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Вендел. Открытие: Волков. Разочарование: Джикия.
Анна Бирюкова. Команда: «Спартак» (хоккей). Тренер: Жамнов. Легионер: Буше. Открытие: Атанасов. Разочарование: И.Федотов.
Александр Бобров. Команда: «Спартак» (хоккей). Тренер: Семак. Легионер: Малком. Открытие: Салтыков. Разочарование: дуэт Слуцкий-Дзюба.
Иван Богун. Команда: «Торпедо» (хоккей). Тренер: Ларионов. Легионер: Буше. Открытие: Конюшков. Разочарование: «Ростов» (футбол).
Владимир Бузинов. Команда: «Спартак» (хоккей). Тренер: Ларионов. Легионер: Промес. Открытие: Голдобин. Разочарование: МОК.
Кирилл Бурдаков. Команда: «Северсталь» (хоккей). Тренер: Разин. Легионер: Димитриевич. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Степанова.
Артем Бухаев. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Тутберидзе. Легионер: Промес. Открытие: Карпукас. Разочарование: лицемерие МОК.
Аксель Вартанян. Команда: «Спартак» (хоккей). Тренер: Осинькин. Легионер: Малком. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Абаскаль.
Леонид Волотко. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Осинькин. Легионер: Кордоба. Открытие: «Краснодар» (футбол). Разочарование: Слуцкий.
Владислав Гаврилин. Команда: «Team Spirit» (киберспорт). Тренер: Ивич. Легионер: Кордоба. Открытие: Куцков. Разочарование: Соболев.
Кирилл Гаврилов. Команда: «Спартак» (хоккей). Тренер: Бердыев. Легионер: Промес. Открытие: Голдобин. Разочарование: -.
Тимур Ганеев. Команда: УНИКС (баскетбол). Тренер: Федоров. Легионер: Димитриевич. Открытие: М.Андреева. Разочарование: санкции МОК.
Дмитрий Гашев. Команда: «Торпедо» (хоккей). Тренер: Ларионов. Легионер: Вендел. Открытие: Атанасов. Разочарование: СКА (хоккей).
Дмитрий Гирин. Команда: -. Тренер: З.Билялетдинов. Легионер: Промес. Открытие: М.Андреева. Разочарование: дело Ивана Федотова.
Валентина Глазко. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Жамнов. Легионер: Кассьерра. Открытие: М.Андреева. Разочарование: «Сочи» (футбол).
Галина Глазко. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Адиев. Легионер: Кассьерра. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Овечкин.
Юрий Голышак. Команда: «Динамо» Мх (футбол). Тренер: Бердыев. Легионер: Бериша. Открытие: Ишков. Разочарование: Абаскаль.
Ана Горшкова. Команда: УНИКС (баскетбол). Тренер: Ивич. Легионер: Кордоба. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Ян.
Софья Грецкая. Команда: «Динамо» (футбол). Тренер: Кузнецов. Легионер: Бонгонда. Открытие: Тюкавин. Разочарование: Смолов.
Георгий Довгалло. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ларионов. Легионер: Промес. Открытие: М.Андреева. Разочарование: сборная России по футболу.
Алексей Дурново. Команда: сборная России по футболу. Тренер: Черчесов. Легионер: Промес. Открытие: Пиняев. Разочарование: Степанова.
Ольга Егоренкова. Команда: -. Тренер: Федотов. Легионер: -. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Абаскаль.
Дмитрий Егоров. Команда: «Спартак» (хоккей). Тренер: Ротенберг. Легионер: Вендел. Открытие: Захарян. Разочарование: Соболев.
Сергей Жуков. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Вендел. Открытие: «Краснодар» (футбол). Разочарование: «Ростов» (футбол).
Игнат Заздравин. Команда: «Team Spirit» (киберспорт). Тренер: Осинькин. Легионер: Вендел. Открытие: Салтыков. Разочарование: Соболев.
Катерина Звенигородская. Команда: «Team Spirit» (киберспорт). Тренер: Осинькин. Легионер: Вендел. Открытие: «Спартак» (хоккей). Разочарование: Слуцкий в роли ведущего.
Михаил Зислис. Команда: «Торпедо» (хоккей). Тренер: Ларионов. Легионер: Буше. Открытие: Силаев. Разочарование: СКА (хоккей).
Рустам Имамов. Команда: «Ак Барс» (хоккей). Тренер: Браташ. Легионер: Яшкин. Открытие: Дикиджи. Разочарование: Дзюба.
Дарья Исаева. Команда: «Team Spirit» (киберспорт). Тренер: Осинькин. Легионер: Промес. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Абаскаль.
Илья Казаков, колумнист. Команда: ЦСКА (гандбол, женщины). Тренер: Семак. Легионер: Вендел. Открытие: М.Андреева. Разочарование: МОК и лично Томас Бах.
Артем Калинин. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Промес. Открытие: Кривцов. Разочарование: «Спартак» (футбол).
Никита Камышев. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Федоров. Легионер: Малком. Открытие: Пиняев. Разочарование: «Спартак» (футбол).
Павел Климовицкий. Команда: «Торпедо» (хоккей). Тренер: Разин. Легионер: Малком. Открытие: Атанасов. Разочарование: дело Ивана Федотова.
Евгений Козинов. Команда: «Team Spirit» (киберспорт). Тренер: Ларионов. Легионер: Кики. Открытие: Кривцов. Разочарование: увольнение Калешина из «Акрона».
Роман Кольцов. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Промес. Открытие: Никишин. Разочарование: Писарский.
Евгений Коростелев. Команда: «Team Spirit» (киберспорт). Тренер: Федотов. Легионер: Малком. Открытие: М.Андреева. Разочарование: сборная России по футболу.
Вячеслав Короткин. Команда: «Спартак» (хоккей). Тренер: Семак. Легионер: Промес. Открытие: М.Андреева. Разочарование: деятельность МОК в целом и Томаса Баха на посту его президента.
Олег Кошелев. Команда: -. Тренер: Ивич. Легионер: Алонсо. Открытие: М.Андреева. Разочарование: МОК, ФИФА, УЕФА.
Виктория Кравченко. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Осинькин. Легионер: Кассьерра. Открытие: Чалов. Разочарование: Дзюба.
Александр Кружков. Команда: УНИКС (баскетбол). Тренер: Федотов. Легионер: Малком. Открытие: Салтыков. Разочарование: «Торпедо» (футбол).
Георгий Кудинов. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Тикнизян. Открытие: М.Андреева. Разочарование: судьи РПЛ и работа VAR.
Андрей Кузичев. Команда: УНИКС (баскетбол). Тренер: Перасович. Легионер: Малком. Открытие: Кривцов. Разочарование: невыход «Сатурна» в следующий дивизион.
Дмитрий Кузнецов. Команда: «Team Spirit» (киберспорт). Тренер: Мишин. Легионер: Кордоба. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Непомнящий.
Михаил Кузнецов. Команда: «Динамо» (волейбол, женщины). Тренер: Истомин. Легионер: Менелл. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Бах.
Оксана Куракина. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Жамнов. Легионер: Промес. Открытие: Бажин. Разочарование: Захарян.
Александр Львов. Команда: «Торпедо» (хоккей). Тренер: Семак. Легионер: Малком. Открытие: Тюкавин. Разочарование: КДК РФС.
Екатерина Макарова, олимпийская чемпионка по теннису, колумнист. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Макарова. Легионер: -. Открытие: Потапова. Разочарование: -.
Максим Максимов. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Сервара. Легионер: Вендел. Открытие: М.Андреева. Разочарование: поражение Медведева от Джоковича в финале US Open.
Мария Маркова. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Промес. Открытие: М.Андреева. Разочарование: МОК.
Евгения Матвеева. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Кордоба. Открытие: М.Андреева. Разочарование: сборная России без серьезных соперников.
Руслан Минаев. Команда: «Крылья Советов» (футбол). Тренер: Осинькин. Легионер: -. Открытие: Тажудинов. Разочарование: Рублев.
Евгений Нарижный. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Адиев. Легионер: Кордоба. Открытие: М.Андреева. Разочарование: дело Ивана Федотова.
Максим Никитин. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Алонсо. Открытие: -. Разочарование: «Сочи» (футбол).
Артем Никулин. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Малком. Открытие: Личка. Разочарование: «Спартак» (футбол).
Алексей Пахомов. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Бонгонда. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Непомнящий.
Сергей Подушкин. Команда: «Зенит-Казань» (волейбол). Тренер: Перасович. Легионер: Эртель. Открытие: М.Андреева. Разочарование: ЦСКА (баскетбол).
Игорь Рабинер. Команда: «Спартак» (хоккей) . Тренер: Осинькин. Легионер: Кассьерра. Открытие: Евгений Калешин и «Акрон». Разочарование: Марио Фернандес и Степанова.
Сергей Разин. Команда: сборная России по футболу. Тренер: Ротенберг. Легионер: Промес. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Слуцкий.
Анастасия Рацкевич. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Москвина. Легионер: Промес. Открытие: М.Андреева. Разочарование: приостановка карьеры Туктамышевой.
Сергей Ревенко. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Адиев. Легионер: Малком. Открытие: М.Андреева. Разочарование: чемпионская гонка в РПЛ.
Алексей Рыбалко. Команда: «Динамо» (футбол). Тренер: Личка. Легионер: Яшкин. Открытие: Головин. Разочарование: Абаскаль.
Алина Савинова. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Кассьерра. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Абаскаль.
Дмитрий Самбуров. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Файзуллаев. Открытие: М.Андреева. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.
Марат Сафин. Команда: «Торпедо» (футбол). Тренер: Ротенберг. Легионер: Буше. Открытие: Конюшков. Разочарование: Ничушкин.
Денис Сафронов. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Промес. Открытие: «Краснодар» (футбол). Разочарование: «Локомотив» (футбол).
Валентин Серегин. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Вендел. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Ал.Миранчук.
Андрей Сизякин. Команда: «Зенит» (баскетбол). Тренер: Осинькин. Легионер: Вендел. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Соболев.
Михаил Скрыль. Команда: «Зенит-Казань» (волейбол). Тренер: Разин. Легионер: Кассьерра. Открытие: Атанасов. Разочарование: И.Федотов.
Егор Тарутин. Команда: «Зенит» (баскетбол). Тренер: Личка. Легионер: Гарре. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Ян.
Андрей Тиссен. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ивич. Легионер: Промес. Открытие: Салтыков. Разочарование: изоляция российских спортсменов.
Александр Тихов. Команда: УНИКС (баскетбол). Тренер: Жамнов. Легионер: Гарре. Открытие: М.Андреева. Разочарование: СКА (хоккей).
Надежда Тонконог. Команда: «Торпедо» (хоккей). Тренер: Ларионов. Легионер: Буше. Открытие: Атанасов. Разочарование: «Локомотив» (хоккей).
Иван Торопцев. Команда: «Крылья Советов» (футбол). Тренер: Адиев. Легионер: Промес. Открытие: М.Андреева. Разочарование: продление отстранения российских спортсменов.
Федор Успенский. Команда: «СКА-Нефтяник» (хоккей с мячом). Тренер: Адиев. Легионер: Промес. Открытие: Дикиджи. Разочарование: СКА (хоккей).
Александр Федоров. Команда: «Крылья Советов» (футбол). Тренер: Осинькин. Легионер: Виллиан Роша. Открытие: Атанасов. Разочарование: СКА (хоккей).
Александр Федоровский. Команда: «Лада» (хоккей). Тренер: Ивич. Легионер: Кордоба. Открытие: «Спартак» (хоккей). Разочарование: «Спартак» (футбол).
Михаил Фомин. Команда: «Team Spirit» (киберспорт). Тренер: Ларионов. Легионер: Кордоба. Открытие: Атанасов. Разочарование: сборная России по футболу.
Артур Хайруллин. Команда: «Торпедо» (хоккей). Тренер: Ларионов. Легионер: Зделар. Открытие: Юров. Разочарование: сохранение бана российских спортсменов в мировом спорте.
Гоша Чернов. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Дуглас Сантос. Открытие: М.Андреева. Разочарование: отмена УЕФА решения вернуть юношеские российские команды к международным соревнованиям.
Никита Черябкин. Команда: «Краснодар» (футбол). Тренер: Ларионов. Легионер: Кордоба. Открытие: Сафиуллин. Разочарование: судейство РПЛ.
Александр Чурилин. Команда: «Торпедо» (хоккей). Тренер: Тутберидзе. Легионер: Гарре. Открытие: Салтыков. Разочарование: Дзюба.
Олег Шамонаев. Команда: ЦСКА (мужчины, гандбол). Тренер: Вербов. Легионер: Малком. Открытие: М.Андреева. Разочарование: Пракатень.
Алексей Шевченко. Команда: «Адмирал» (хоккей). Тренер: Тамбиев. Легионер: Буше. Открытие: Гребенкин. Разочарование: Капризов.
Алла Шишкина, трехкратная олимпийская чемпионка по сихнхронному плаванию, колумнист. Команда: «Авангард» (хоккей). Тренер: Тамбиев. Легионер: -. Открытие: -. Разочарование: Бах.
Артем Якунин. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Семак. Легионер: Промес. Открытие: Глебов. Разочарование: Ал.Миранчук.