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Роман Костомаров — спортсмен года! Он выиграл главную битву

Роман Костомаров признан лучшим спортсменом России 2023 года
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Лучший спортсмен России 2023.

Уходящий год стал для нашего спорта неоднозначным. «Железный занавес» перед международными соревнованиями вроде бы пропал, но вернуться к привычному ритму выступлений практически никто из наших атлетов так и не смог. Конечно, российские болельщики все равно наслаждались яркими моментами — например, в теннисе и шахматах. Мы наблюдали за успехами футболиста Александра Головина и гандболистки Анны Вяхиревой, за рекордами Евгении Чикуновой в плавании и за успешными защитами титула в UFC Ислама Махачева. И все-таки главная победа года одержана вне спортивных арен.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров завершил блестящую карьеру 17 лет назад, но в 2023 году в его судьбе произошло нечто, затмившее все былые регалии. 46-летний ветеран выиграл самую сложную и важную битву — за свою жизнь. Причем сделал это при невероятных обстоятельствах.

Роман Костомаров и&nbsp;Татьяна Навка повторяют прокат, который принес им&nbsp;олимпийское золото Турина-2006. Правила жизни Романа Костомарова

В начале года звездного фигуриста госпитализировали с запущенной формой пневмонии после выступлений в ледовых шоу, и развитие болезни поначалу шло по самому негативному сценарию.

Несколько месяцев Роман балансировал на грани, но благодаря усилиям врачей, поддержке родных, а также своей силе воли выстоял. В критический момент лечения Костомарову ампутировали конечности. Но это не сломало мужественного человека. После выписки Роман продемонстрировал всем, что такое чемпионские характер и дух. Спорт­смен не просто сумел вернуться к прежнему ритму жизни, освоив протезы — снова встал на коньки и в декабре выступил вместе со своей женой Оксаной Домниной на шоу Ильи Авербуха, а также откатал там с бывшей партнершей Татьяной Навкой золотой танец Турина-2006.

Роман Костомаров на&nbsp;первой тренировке после своего возвращения на&nbsp;лед. 8&nbsp;декабря 2023 года.

Самоотверженность Романа служит примером для всех, кто попал в тяжелую ситуацию. И поэтому именно Костомаров, по единогласному мнению журналистов «СЭ», стал главным спортивным героем 2023 года. Понимаем, что это нестандартное решение, поскольку фигурист давно не участвует в классических стартах. Однако случившееся выходит далеко за пределы голов, очков, секунд, правил и регламентов.

Это больше чем просто победа.

Квинси Промес, Владимир Ивич, Мирра Андреева. Команда, тренер, легионер и открытие 2023 года: версия «СЭ»
Оксана Домнина
Роман Костомаров
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