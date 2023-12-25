Правила жизни Романа Костомарова

Лучший спортсмен 2023 года специально для «СЭ» рассказал о своих главных принципах.

— Больше всего не люблю опаздывать сам и ненавижу, когда кто-то опаздывает. Что касается каких-то других вещей — предательства или еще чего-то... Повторю — больше всего не люблю, когда опаздывают.

— А люблю я больше всего свою маму, своих родителей, своих детей, свою жену. И все.

— Если бы у меня появилась волшебная палочка, был бы очень рад. Особенно сейчас.

— Самый забавный случай в жизни — наверное, один телефонный звонок, наверное... Хотел позвонить Тане Арнтгольц, но случайно набрал Татьяне Тарасовой. (Смеется.) И общался с ней, как будто я общаюсь с Арнтгольц. Получилось очень смешно и надолго запомнилось.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Лучший совет, который я получал в жизни, наверное, от мамы. Она мне сказала в детстве, когда хотел все бросить и печь картошку на Москва-реке: «Роман, ты либо всю жизнь так и будешь печь картошку и есть огурцы, либо станешь настоящим спортсменом и человеком».

— Момент из детства, который я чаще всего вспоминаю, это когда мама в пять утра уезжала на работу, а со мной и братом оставался только папа — как он мучительно нас одевал: колготы, носки, майки. Потом сажал нас зимой в сани, бежал, потому что сам опаздывал на работу, вез нас в детский сад, а снег с его ботинок летел прямо в лицо. И вот это запомнилось на всю жизнь. Опаздывающий папа, бегущий перед нами, и снег, застилающий глаза.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Каким должен быть фильм, чтобы я сел его смотреть с интересом? Хорошим, качественным. Плюс все мы любим наше советское кино, на котором, скажем так, выросли. Все комедии, особенно новогодние. Ну и понятно, ленты с классными актерами — такими, как Леонардо Ди Каприо, Мэттью Макконахи, Брэд Питт, и им подобными. Вот такие фильмы люблю.

— Музыка, помогающая мне жить, — та, в которой есть какой-то смысл и хорошие тексты. Могу привести примеры — это Мачете, Виктор Цой, та же наша группа ДДТ. В основном такие коллективы.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Моя новая жизнь действительно новая, ужасная, трудная, сложная, в общем, хреновая. Но я надеюсь, что пройдет какое-то время и все поменяется, станет полегче.

— Деньги портят людей? Нет, не согласен. Портит в первую очередь плохое воспитание. Если тебя воспитывали с детства правильно, то все будет нормально. А если нет, тогда не только деньги испортят.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Мой совет будущим поколениям прост — быть трудолюбивыми, ставить перед собой самые высокие цели, добиваться их. Ну и верить в себя, конечно. Делать это в первую очередь ради себя. Чтобы стать успешным человеком, нужно очень много работать.