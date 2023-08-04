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На уровне чемпионатов мира и Европы. Звезды российского спорта выступят на вторых Играх стран СНГ

408 российских спортсменов примут участие в II Играх стран СНГ в Белоруссии
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Лала Крамаренко
Лала Крамаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Соревнования пройдут в 11 белорусских городах с 4 по 14 августа.

В условиях все еще продолжающейся международной спортивной изоляции у многих лидеров сборной России по-прежнему не так и много возможностей соревноваться с сильными иностранцами. Неудивительно, что на II Игры стран СНГ, которые состоятся с 4 по 14 августа в Белоруссии, наша команда отправилась в мощном составе, включая гимнасток-художниц Арину Аверину и Лалу Крамаренко, штангистку Татьяну Каширину, лучницу Светлану Гомбоеву и других звезд. В общей сложности сборную России на этом весьма масштабном мероприятии будут представлять более четырех сотен спортсменов.

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Эстафета от Казани

Игры стран СНГ — это вовсе не наш ответ на международные спортивные санкции, их задумали проводить еще до пандемии, в 2018-м. Первые Игры были намечены в Казани в 2020-м, но из-за коронавируса их отложили на год. Так что дебютные соревнования в таком формате состоялись с 4 по 11 сентября 2021-го. Правда, тогда состязания получились относительно компактными — участвовали 1182 спортсмена из девяти государств СНГ, разыгравшие 180 комплектов наград в 16 видах спорта, в том числе по олимпийским меркам довольно экзотических — танцевальном спорте, борьбе-куреш, борьбе на поясах, тайском боксе.

Еще одна важная деталь Игр-2021 — возрастной лимит. В Казани выступали юные спортсмены от 14 до 23 лет. Российская спортивная молодежь не подвела — завоевала 111 золотых, 42 серебряные и 59 бронзовых медалей. У Казахстана, занявшего второе место в командном зачете, побед было почти в пять раз меньше — 23. Третьей в командном зачете стала сборная Узбекистана, а белорусы и вовсе заняли пятое место.

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Но понятно, что сейчас, на правах хозяев Игр, сборная Белоруссии наверняка постарается на равных побороться со сборной России. По масштабу предстоящие соревнования кажутся вполне сопоставимыми с Европейскими играми, состоявшимися в Минске в 2019-м. Причем сейчас состязания примет отнюдь не только белорусская столица, а еще и Витебск, Гомель, Гродно, Могилев... В общей сложности 11 городов. Церемонии открытия (5 августа) и закрытия (13 августа), как и в случае с Европейскими играми пройдут на «Минск-арене». Есть, само собой, у мероприятия и талисман — обаятельный маскот-рысь Рыся.

Стадион «Минск-арена»
«Минск-арена».
Фото minskarena.by

Все по-взрослому

В общей сложности медали будут разыграны в 20 видах спорта. Это — легкая атлетика, волейбол, современное пятиборье, пулевая стрельба, художественная гимнастика, пляжный футбол, баскетбол 3х3, мини-футбол, спортивная борьба (греко-римская, вольная, женская), пляжный волейбол, гандбол, плавание, таиландский бокс, бокс, дзюдо, самбо, хоккей на траве, тяжелая атлетика, стрельба из лука и карате. Причем если в большинстве видов «молодежные» ограничения по-прежнему присутствуют, то самбо, тяжелая атлетика, художественная гимнастика, пляжный футбол и хоккей на траве пройдут без возрастных лимитов.

«В современных условиях Игры СНГ — важнейшая площадка для популяризации физкультурно-спортивного движения, вовлечения подрастающего поколения в систематические занятия спортом. Соревнования демонстрируют единство и крепкую дружбу между нашими странами. Во Вторых Играх стран СНГ примут участие свыше 400 российских спортсменов — как лидеров своих сборных, так и начинающих талантливых атлетов», — сказано в приветствии участникам и организаторам от вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

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Очевидно, в художественной гимнастике уровень турнира с Ариной Авериной (Дина также планировала участвовать, но все же пропустит состязания), Лалой Крамаренко и белоруской Алиной Горносько будет намного выше по уровню, чем чемпионат мира без России и Белоруссии. В тяжелой атлетике анонсировано участие пятикратной чемпионки мира Кашириной, Ольги Те и других лидеров российской сборной, в пляжном футболе в составе сборной России сыграют несколько чемпионов мира.

Всего в российскую делегацию вошли 408 спортсменов. Соперничать с россиянами помимо белорусов будут сборные Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Поскольку в нынешнем году Игры стран СНГ являются открытыми, можно будет также увидеть и представителей других стран. В частности, в пляжном футболе помимо сборных России, Белоруссии, Азербайджана и Узбекистана сыграют Египет, Иран, ОАЭ и Оман.

Встреча участников соревнований в Минске
Фото belarus2023games.by

«Пока международные турниры теряют в качестве и зрелищности, в России и Беларуси интерес к спорту неуклонно растет. Можно абсолютно уверенно и математически точно констатировать, что мы не утратили ни навыки, ни потенциал — напротив, продолжаем прогрессировать. С учетом этого II Игры стран СНГ могут зажечь новые звезды, а по уровню подготовки атлетов в будущем стать сопоставимыми с чемпионатами Европы и мира в ряде дисциплин», — заявил в интервью ТАСС посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. На зажжение новых звезд и выступления звезд уже признанных все желающие, кстати, смогут посмотреть абсолютно бесплатно — вход на белорусские арены будет свободным.

Арина Аверина
Лала Крамаренко
Татьяна Каширина
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