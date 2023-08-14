В Белоруссии сломали санкционные барьеры и провели крупные международные старты. Что такое Игры СНГ?

Соревнования привлекли участников из стран дальнего зарубежья.

В Минске прошла церемония закрытия II Игр стран СНГ. В течение 10 дней спортсмены разыгрывали медали в 20 видах спорта, которые соответствуют стандартам современной программы летней Олимпиады. В Белоруссию приехали не только участники из стран СНГ, но и представители государств дальнего зарубежья, придавая соревнованиям больший масштаб.

География Игр

Российский и белорусский спорт потихоньку выходит из международной изоляции. Правда, это происходит далеко не во всех видах и не для всех атлетов. Там, где нашим представителям разрешили соревноваться, существует ряд ограничений, которые не позволяют выступать командам в сильнейших составах и под своим флагом и гимном. Игры СНГ, прошедшие на территории Белоруссии, не были ответом на санкции, но стали возможностью для многих почувствовать нормальную, хоть уже и непривычную спортивную жизнь.

Белорусские спортсменки празднуют победу в турнире по хоккею на траве. Фото vk.com/cisgamesbelarus

«Игры СНГ — это не ответ кому-либо. Чем больше будет возможностей для таких мирных сражений, тем лучше для всех, — говорил президент ОКР Станислав Поздняков. — Альтернативы Олимпийским играм не существует, все это прекрасно понимают. Но возможность собраться на таких площадках, как в Минске, и есть суть спорта. Уверен, что проведение этих Игр будет иметь большой успех, а в будущем количество участвующих стран будет расти. У спорта нет разделения на большие и малые, дружественные и недружественные страны. Мы все — большая олимпийская семья».

Первые Игры СНГ состоялись еще до нынешнего периода санкций. В 2021-м году в Казань приехали девять сборных из стран Содружества Независимых Государств. Должны были провести соревнования на год раньше, но вмешалась коронавирусная пандемия. В столицу Татарстана тогда приехали более тысячи спортсменов, которые разыграли 182 комплекта наград.

В нынешнем году организаторы масштабировали этот спортивный праздник. Во-первых, принимал не один город, как в 2021-м, а сразу одиннадцать: Минск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Борисов, Жлобин, Молодечно, Орша и Солигорск. Во-вторых, статус у соревнований в этот раз был открытым, поэтому участие могли принять не только страны СНГ. Всего больше двух тысяч спортсменов из 22 стран, в том числе Бахрейна, Венесуэлы, Египта, ОАЭ, Кубы и других.

Соревнования имели все необходимые атрибуты большого события. У Игр СНГ был свой логотип — восьмиконечная звезда, расцветающая в василек, который является одним из символов Белоруссии, а также свой талисман. Маскотом выбрали рысь по имени Рыся.

Мужская команда России — победитель II Игр стран СНГ в соревнованиях по волейболу. Фото vk.com/cisgamesbelarus

Конкуренция

В соревнованиях участвовали как взрослые и опытные профессионалы, так и перспективные юниоры. Участие в стартах принимали олимпийские чемпионы и чемпионы мира. В некоторых видах спорта уровень конкуренции действительно был очень высоким. Так, например, в художественной гимнастике мощная борьба идет между спортсменками России и Белоруссии. На Играх СНГ в этом виде разыграли девять комплектов наград. Наши девушки забрали шесть золотых медалей, белоруски — три. Самой титулованной на Играх стала россиянка Лала Крамаренко, выигравшая многоборье, а также упражнения с булавами и лентой. Все личное золото Лале не дали собрать Арина Аверина, которой покорился обруч, и Алина Горносько из Белоруссии, ставшая первой в упражнениях с мячом.

Игры СНГ не превратились в чисто российско-белорусские соревнования. Другие страны тоже привезли свои сильнейшие составы. Неожиданный итог оказался у соревнований по пляжному футболу. В этом виде наша парни являются трехкратными чемпионами мира, однако из Минска они возвратились только с бронзой. В полуфинале россияне уступили сборной Ирана по пенальти, а в матче за бронзу одолели команду Омана. Золотые медали в тяжелом финале взяли белорусы — 5:4.

Фото vk.com/cisgamesbelarus

«Мы видим представительство сегодня во многих видах спорта. Берем тяжелую атлетику — и олимпийские чемпионы, и чемпионы Европы приехали на эти соревнования. Не были бы они интересны, я думаю, их не было бы здесь, — приводит слова министра спорта Белоруссии Сергея Ковальчука БелТА. — Берем пляжный футбол. Сегодня в восьмерке команд, которые были на этих соревнованиях, пять представляют лучшую двадцатку мира. Если брать самбо, то соревнования, которые проходили в Жлобине, — фактически это чемпионат мира. Посмотрите, сколько людей на трибунах, независимо от того, какие соревнования — юношеские, молодежные или взрослые, трибуны у нас переполнены».

В медальном зачете первую строчку уверенно удержала сборная России. На счету наших спортсменов 288 наград, среди них 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых. На втором месте — хозяева. По общему количеству медалей белорусы отстали не сильно — 236 наград, но золота значительно меньше — 48. Замкнули тройку лидеров спортсмены из Узбекистана. Всего на пьедестал поднимались атлеты из 14 стран.

Игры СНГ проводятся каждые два года. В 2025 году третий выпуск соревнований пройдет в Азербайджане. Спортивный праздник примет город Гянджа.