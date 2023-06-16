Кто может приехать в сентябре 2024-го в Москву?

В пятницу на панели Петербургского экономического форума «Суверенитет в спорте» было объявлено о проведении в сентябре 2024 года Игр дружбы. Судя по всему, российские власти сделают все, чтобы повторить опыт московской Олимпиады-1980 и Игр дружбы-1984. Удастся ли собрать в России солидное представительство стран и вдохнуть на Никольскую улицу дух чемпионата мира 2018 года?

Что это будет?

О проведении Игр сегодня объявил секретарь совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов:

— Владимиром Путиным принято решение о проведении в сентябре 2024 года Игр дружбы, подготовка началась. Прорабатывается программа соревнований, планируется участие лучших спортсменов мира. Это не разовое мероприятие. Планируется проведение раз в четыре года, — анонсировал Филиппов.

Ранее заявлялось о проведении зимних Игр дружбы в Сочи в 2026 году. Учитывая то, что завершения изоляции российского спорта пока не видно, в данном случае годы проведения стартов явно не случайны.

По логике программа должна повторять или быть близка к олимпийской, причем соревнования пройдут спустя месяц-полтора после Олимпиады. В принципе, это неплохой срок для афтепати. Многие олимпийцы успеют восстановиться после Парижа. Да, они приедут не на пике формы, но вряд ли это нужно организаторам. Даже наоборот: главное — показать афишу и представительство, а если еще и россияне обыграют иностранцев, можно поставить вопрос о преимуществе новых стартов над Олимпиадой, как уже делали в 1984-м.

Какие страны могут приехать?

Спрогнозировать позицию каждой из 200 стран МОК с учетом политического давления затруднительно, но можно очертить примерные контуры. На данный момент в России существует список недружественных государств, подписанный главой правительства. В него входят все страны Европы (кроме Белоруссии, Молдавии, Сербии, Боснии и Герцеговины и Ватикана), а также — США и Канада, Австралия и Новая Зеландия, Южная Корея, Япония и Тайвань. Всего — 49 штук. Скорее всего, представителей недружественных государств будет минимум. Исключения могут представить отдельные венгры или греки, хотя среди японцев также есть мнение, что изоляция России чрезмерна. Об этом говорил даже президент Международной федерации гимнастики Молинари Ватанабе.

Карта недружественных государств (выделены красным). Фото WikimediaCommons

Кого стоит ждать? Скорее всего, дружественных латиноамериканцев — Кубу, Венесуэлу, Бразилию, Мексику, Эквадор и другие страны, в том числе входящие в Боливарианский альянс, который недавно приглашал Россию на свои Игры.

Очевидно, ближнее зарубежье. С футбольной сборной России играли Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, казахские спортсмены приезжали на фристайл и гимнастические Игры вызова легенд в Екатеринбурге. Армения и Монголия также контактируют с Россией, разумеется, белорусы. Азербайджан и Турция — если приложить серьезные дипломатические усилия. На недавнюю «Неделю легкой атлетики» в Москве турки приезжали. Сложнее ситуация с Грузией.

Намного важнее участие Китая — как одной из ведущих мировых спортивных держав — и Индии как страны с самой большой численностью населения в мире.

Наверняка будет представлен арабский мир. Делегаты Алжира и Египта участвуют в Петербургском экономическом форуме. Очевидно, будут сирийцы, неплохие отношения сохраняются у России с ОАЭ. Из крупных азиатских держав стоит ждать Иран — вряд ли этому может что-то помешать. КНДР, в последнее время бойкотирующая Олимпиады, как раз может выбрать Игры дружбы для показа достижений чучхе.

Африка в теории может приехать почти вся. На фоне геополитической ситуации ее влияние растет, о ней комплиментарно высказывались российские руководители, а сейчас главы нескольких государств с мандатом Африканского союза едут в Москву для посредничества в конфликте на Украине.

Остается Океания, которая находится под сильным влиянием США и Австралии, но если найти деньги, то, думается, и эти страны можно привлечь. Вопрос — зачем. Разве что ради регбийного турнира.

По грубым подсчетам, Россия может достичь представительства на Играх дружбы за 100 государств. В Азиатском олимпийском комитете, звавшем Россию на Азиаду-2023, 45 стран, в африканском — 53, но надо вычесть некоторые государства под французским и американским влиянием (помним кейс попытки футболистов Камеруна сыграть с Россией). В Америке к нам могут присоединиться примерно 20 государств. Плюс Белоруссия, Молдавия, Сербия, Армения, Азербайджан, Босния. Отдельная тема — представят ли на Играх Абхазию и Южную Осетию, которую признают только пять государств — членов ООН.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Но будет ли это представительно?

Давайте побудем оптимистами. Понятно, что очень многие спортсмены сошлются на усталость, не захотят напрягать международные федерации и избегут поездки в Россию. В большинстве стран захотят проверить резерв и молодых, а не гонять лидеров на большой старт второй раз за два месяца. Но предположим, России удастся заманить к себе лучших.

Теперь давайте посмотрим на ситуацию в другом разрезе. Какие виды спорта могут реально претендовать на роль конкурентоспособных при оптимальном сценарии с максимальным представительством? Пойдем именно по видам спорта, так как обычный взгляд на медальную таблицу Токио будет искажать действительность. Но заметим, что среди всех лидеров медального зачета на Играх в Токио мы можем рассчитывать разве что на участие Китая (2-е место), России (5-е место), а дальше пропасть до Бразилии (12-я) и Кубы (14-я)

Перечислим виды спорта как они представлены в алфавитном списке МОК. Не бог весть какая аналитика, но общую картину составить можно.

Стрельба из лука — лидеры корейцы, хотя турки и наши крепкие середняки. Но это вряд ли можно назвать полноценным представительством

Синхронное плавание — лидерами были Россия и Китай. Поставим виртуальную галочку.

Легкая атлетика — конечно, ключевым будет решение африканских стран с традиционно сильными стайерами Эфиопии, Кении и Уганды. На Ямайку вряд ли стоит рассчитывать — она куда ближе к США и Британскому Содружеству, а не к латиноамериканцам.

Бадминтон — это Китай и Индонезия, так что да, в теории турнир может сравниться с олимпийским.

Баскетбол можно проматывать сразу, как и греблю на байдарках и каноэ с велоспортом. Пока не очень понятно, что в олимпийской семье с брейк-дансом.

Сложнее ситуация с боксом. Там богатая география, сложная история с федерацией, но Куба, Россия, Средняя Азия и Турция — ключевые страны. Может получиться сильный турнир.

Прыжки в воду — однозначный лидер Китай, засчитываем.

Конный спорт — точно нет, а вот хоккей на траве в теории мог бы выйти интересным благодаря Индии и Аргентине. Правда, захотят ли эти сборные собираться снова спустя месяц после Олимпиады? Если проиграют в Париже — может быть, в них затаятся реваншистские настроения.

Фехтование — очень сильна Россия, но многое зависит от венгров. Если эти две страны будут представлены — уже неплохо. Китайцы тоже на последней Олимпиаде взяли одно золото.

София Позднякова. Фото Global Look Press

Футбол — просто промолчим. Бразильцев увидеть бы хотелось, но сколько это стоит — даже думать не хочется.

Гольф и гандбол — мимо. Несмотря на все подвиги наших гандболисток в последнее десятилетие.

А вот гимнастика и дзюдо могут побороться. В спортивной гимнастике есть россияне, китайцы и бразильцы. В художественной мы еще и реванш возьмем за Токио. В дзюдо к России всегда было уважительное отношение — вдруг хотя бы японские резервисты доедут? То же самое актуально и для каратэ.

В пятиборье заправляли британцы, об академической гребле и парусном спорте лучше вообще не думать. Любопытно, кстати, где под парусом будут ходить, учитывая, что Таллин, который использовали в 1980-1984 годах, тоже уже недружественный?

Перспективы высокой конкуренции в регби тоже сомнительны. Хотя ЮАР — действующий чемпион мира в «большом регби» и Аргентина — полуфиналист КМ-2017.

А вот в стрельбе уже повеселее. Там выиграли зачет в Токио китайцы, наши взяли восемь медалей, выигрывали иранцы, на подиуме также были сербы, кубинцы и традиционно неплохие в этой дисциплине кувейтцы.

Дальше идут несколько видов спорта, где лидеров мы не увидим — скейтбординг, серфинг, скалолазание и плавание. В последнем, конечно, есть наши звезды, но без США, Австралии и Великобритании с Францией этот вид спорта неполноценен. Надежда только на ЮАР да Венгрию.

Настольный теннис — тут как раз все понятно, никаких отличий с Олимпиадой можно будет и не заметить.

Тхэквондо — тоже хорошие перспективы. Наши в Токио взяли больше всех медалей, а были еще и сербы, узбеки, тайцы, африканцы и латиноамериканцы.

Новак Джокович. Фото Reuters

Теннис — а вдруг Джоковича завлечем? Мечты же сбываются.

Триатлон — без западного блока звездный состав нереален.

Водное поло — разве что сербы с венграми согласятся погулять по Москве. Когда-то и наши сборные были фаворитами, но сейчас те времена прошли.

Волейбол на самом деле мог бы оказаться достойным при условии приезда бразильцев, аргентинцев и китаянок. Да и наши сборные очень сильны.

Тяжелая атлетика — также скорее плюс, чем минус благодаря китайцам, кавказцам, иранцам и постсоветским странам Азии.

Борьба — опять же благодаря россиянам, кубинцам и иранцам получится интересной.

Итого мы имеем несколько видов спорта, где можно сделать действительно крепкий турнир. Это не идет ни в какое сравнение с 1984-м, но с чего-то начинать надо.

Есть, правда, еще один нюанс. Хоть министр Олег Матыцин и говорил на той же панели, что разрушать Россия ничего не собирается, а только созидает, при успехе Игр МОК может заподозрить нас в расколе олимпийского движения. И тогда санкции могут стать еще жестче.