Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

В России за сутки — 6 361 новый случай коронавируса

12:05
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Теги:

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтвержден 6 361 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 45,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 66 летальных исходов.

За сутки в России полностью выздоровели 517 человек. Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 971 человек), Московской области (676), Нижегородской области (153), Санкт-Петербурге (151) и Мурманской области (105).

Всего на день 26 апреля в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.

Остальные: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир