По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтвержден 6 361 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 45,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 66 летальных исходов.

За сутки в России полностью выздоровели 517 человек. Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 971 человек), Московской области (676), Нижегородской области (153), Санкт-Петербурге (151) и Мурманской области (105).

Всего на день 26 апреля в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.