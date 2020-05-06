С 6 мая в Псковской области ограничили карантинные меры, связанные с пандемией коронавируса, сообщает сайт региональной администрации.

В заявлении отмечается, что разрешено возобновить работу магазинам, которые реализуют товары, не указанные в перечне непродовольственных товаров первой необходимости. Также, жителям региона разрешили посещать кладбища. Указом добавлены новые санитарно-противоэпидемические правила, среди которых — обязательное нахождение в магазинах не только в масках или респираторах, но и в перчатках. Кроме того, в торговых залах обязательно должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств для обработки рук. Запрещена примерка одежды, все товары, возвращенные покупателями, должны пройти дезинфекционную обработку.

В перечень организаций, которые не попадают под действие указа президента России о нерабочих днях, внесены компании, осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований, а также занимающиеся благоустройством ландшафта или организацией похорон.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек.