В Москве с 13 апреля вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением к жителям столицы в связи с распространением коронавируса. Градоначальник заявил, что начиная со следующей недели, с 13 апреля, в городе будет введен пропускной режим.

— На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим, — сказал Собянин. — На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно.

Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 631 610 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 98 401 человек, выздоровело — 365 722.

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.