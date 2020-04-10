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В Москве с 13 апреля вводят пропускной режим

19:53
Сергей Собянин. Фото AFP
Сергей Собянин. Фото AFP
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Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением к жителям столицы в связи с распространением коронавируса. Градоначальник заявил, что начиная со следующей недели, с 13 апреля, в городе будет введен пропускной режим.

— На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим, — сказал Собянин. — На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно.

Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 631 610 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 98 401 человек, выздоровело — 365 722.

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Дополнительная информация:

https://www.sobyanin.ru/koronavirus-dopolnitelnye-ogranicheniya-i-drugie-resheniya-100420

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