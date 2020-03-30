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В мэрии Москвы пояснили, можно ли заниматься спортом на площадках у своего дома

11:12
Тренажеры на площадке у дома. Фото AFP
Тренажеры на площадке у дома. Фото AFP
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На официальном сайте Мэра Москвы приведены ответы на основные вопросы, связанные с мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе и касающиеся занятий спортом.

В частности, поясняется, что заниматься спортом на площадках у дома нельзя, поскольку коронавирусная инфекция может сохраняться на поверхностях, в том числе на спортивных тренажерах.

С 30 марта все жители Москвы и Подмосковья вне зависимости от возраста обязаны не покидать места своего проживания из-за угрозы распространения коронавируса.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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Дополнительная информация:

https://www.mos.ru/news/item/71793073/

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