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Тарасова о возможной компенсации за смену гражданства: «Не понимаю, почему это интересует Госдуму»

Константин Белов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» высказалась о законопроекте, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию за смену гражданства.

«Не понимаю, почему это интересует Госдуму. Спортсмены выступали много лет за сборную России, а потом решили уйти в другую организацию. Как в Госдуме будут решать с теми годами, когда спортсмены выступали за Россию на соревнованиях? Также нужно понимать, сколько будут платить спортсмены по этому закону. Нужно продумать данное решение от и до, а сейчас это вызывает много вопросов», — сказала Тарасова «СЭ».

17 июля председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о подготовке законопроекта, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию при смене гражданства. Отмечается, что избежать выплаты компенсации можно будет, если спортсмен в течении трех лет не находился в числе кандидатов в сборную России или оплачивал свою подготовку самостоятельно.

Татьяна Тарасова
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Свищев прокомментировал инициативу депутатов о выплате спортсменами компенсации при смене гражданства
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